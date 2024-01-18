Як доїхати з України до Польщі: маршрути і розклад руху поїздів "УЗ"

Залізниця залишається найзручнішим варіантом для поїздок до Польщі. З великих міст України до сусідньої країни курсують 12 поїздів "Укрзалізниці".

Який графік руху потягів із Києва, Харкова та Запоріжжя і до яких міст у Польщі можна доїхати, РБК-Україна розповідає з посиланням сайт "УЗ" та yavp.pl .

Які поїзди курсують до Польщі із Києва

Найбільше маршрутів залізницею до польських міст – із Києва. Із комфортом у спальному вагоні можна вирушити такими потягами:

№51/52 "Київ-Перемишль". Курсує щоденно. Відправляється з Києва о 19:27 , прибуття до Перемишля – о 5:53. У зворотному напрямку потяг відправляється о 20:28, прибуває до Києва о 9:03.

, прибуття до Перемишля – о 5:53. У зворотному напрямку потяг відправляється о 20:28, прибуває до Києва о 9:03. №89/90 "Київ-Перемишль". Вирушає з Києва о 22:14 . Прибуває до польської станції об 11:16. Із Перемишля поїзд вирушає о 13:45, до української столиці прибуває о 05:01.

. Прибуває до польської станції об 11:16. Із Перемишля поїзд вирушає о 13:45, до української столиці прибуває о 05:01. №67/68 "Київ-Варшава" (станція Варшава Всходня). Відправляється з Києва о 18:19 і прибуває до польської столиці о 10:15. Із Варшави поїзд відправляється о 17:49 і прибуває до Києва о 12:17.

і прибуває до польської столиці о 10:15. Із Варшави поїзд відправляється о 17:49 і прибуває до Києва о 12:17. №19/20 "Київ-Хелм". Відправляється із Києва о 18:19, до Хелма прибуває о 04:55. Із польського Хелма поїзд відправляється о 23:40 і прибуває до Києва о 12:17.

до Хелма прибуває о 04:55. Із польського Хелма поїзд відправляється о 23:40 і прибуває до Києва о 12:17. №23/24 "Київ-Хелм". Поїзд відправляється з Києва о 22:40, до Хелма прибуває об 11:05. Із Хелма вирушає о 15:42, а до Києва прибуває о 05:39.

Фото: Купе в поїзді "Укрзалізниці" (facebook.comUkrzaliznytsia)

Якими поїздами можна доїхати до Польщі із великих міст України

Пасажирам із інших регіонів не обов'язково їхати до Києва, щоб сісти на потяг до Польщі. Із великих міст курсують потяги до польських станцій Перемишль та Хелм.

№073 "Харків-Перемишль". Із Харкова відправляється о 13:32 , до Перемишля прибуває об 11:16. Із Перемишля поїзд вирушає о 13:45, до Харкова прибуває о 13:53 наступного дня.

, до Перемишля прибуває об 11:16. Із Перемишля поїзд вирушає о 13:45, до Харкова прибуває о 13:53 наступного дня. №93/94 "Харків-Хелм". Із Харкова поїзд відправляється через день о 13:32 , до Хелма прибуває об 11:05. Із Хелма відправляється о 16:42, прибуває до Харкова о 13:53.

, до Хелма прибуває об 11:05. Із Хелма відправляється о 16:42, прибуває до Харкова о 13:53. №119/120 "Дніпро-Хелм". Щоденний поїзд відправляється з Дніпра о 22:16 , прибуває до Хелма о 17:20. Із Хелма відправляється о 10:27, прибуває до Дніпра о 7:28.

, прибуває до Хелма о 17:20. Із Хелма відправляється о 10:27, прибуває до Дніпра о 7:28. №36/35 "Одеса-Перемишль". Щоденний поїзд відправляється з Одеси о 14:45 , прибуває до Перемишля о 5:53. Із Перемишля виїжджає о 20:28, до Одеси прибуває о 12:55.

, прибуває до Перемишля о 5:53. Із Перемишля виїжджає о 20:28, до Одеси прибуває о 12:55. №32П "Запоріжжя-Перемишль". Щоденний поїзд відправляється із Запоріжжя о 20:47, прибуває до Перемишля о 15:21. Із Перемишля поїзд відправляється о 18:07, до Запоріжжя прибуває о 14:37.

Фото: Поїзд "Інтерсіті" у Перемишлі (gettyimages.com)

Які дістатися до Польщі поїздами "Інтерсіті"

Крім потягів зі спальними місцями, подорожувати до сусідньої країни можна поїздами "Інтерсіті+" із сидячими місцями.