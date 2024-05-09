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Як придбати квитки на поїзд Київ - Варшава у 2024 році: інструкція

Київ, Україна, Четвер 09 травня 2024 08:00
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Як придбати квитки на поїзд Київ - Варшава у 2024 році: інструкція Фото: Потяг Київ-Варшава (twitter.com/AndyBTravels)
Автор: Ольга Маджумдар

Прямий поїзд із Києва до Варшави залишається одним із найпопулярніших серед пасажирів, які їдуть до Польщі. Квитки швидко розкуповують, але їх можливо застати у продажу.

РБК-Україна розповідає, як можна придбати квитки до Варшави з української столиці та у зворотному напрямку.

Як придбати квитки: необхідні кроки

Залізничний маршрут Київ-Варшава (поїзд № №67/68) – найпопулярніший, але попит на квитки у 10 разів перевищує кількість місць. Щоб унеможливити спекуляції з квитками, у листопаді 2023 року "Укрзалізниця" інтегрувала Дія.Підпис у свій додаток. Тепер квитки до Варшави можна придбати лише через мобільний застосунок через верифікацію акаунту.

Дія.Підпис – це кваліфікований електронний підпис. Для його активації треба мати один з біометричних документів у "Дії": ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання.

Активувати Дія.Підпис можна так:

  • зайти в додаток "Дія";
  • перейти до меню Дія.Підпис;
  • натиснути Активувати Дія.Підпис;
  • підтвердити особу за допомогою перевірки по фото;
  • придумати 5-значний код для Дія.Підпису.

Квитки на поїзд Київ-Варшава та у зворотному напрямку слід шукати у мобільному застосунку "УЗ". Слід задати у пошуку станцію "Варшава Всходня" і обрати дати поїздки. Квитки надходять у продаж о 9:00 за 20 днів до поїздки.

Як придбати квитки на поїзд Київ - Варшава у 2024 році: інструкція

Фото: Квитки на поїзд Київ-Варшава у додатку "УЗ" (скриншот РБК-Україна)

Далі кроки пасажира такі:

  • у додатку обрати поїзд №67/68 Київ – Варшава;
  • підтвердити особу за допомогою Дія.Підпис;
  • вибрати вагон та місце;
  • ввести інформацію про пасажира. Якщо квиток для власника акаунта – можна вибрати автозаповнення. Якщо для родича – треба вписати його ім'я та прізвище;
  • оплатити квиток зручним способом.

Які ще є варіанти дістатися до Варшави з України

Пасажирам, які хочуть дістатися до польської столиці з більшим комфортом, радять обирати поїздку із пересадкою на польській станції. Купе прямого потяга до Варшави досить тісні, у них розташовані три полиці одна над одною.

Водночас з України курсують потяги:

  • до Перемишля – з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя;
  • та Хелма – з Києва, Дніпра, Харкова.

Частина з цих потягів – зі спальними вагонами, частина – із сидячими місцями.

Далі можна пересіси на потяги польської залізниці до потрібної станції.

Нагадаємо, ми писали, що пасажирам потягу до Праги з Чопа загрожують штрафи до 5000 євро. Причини – затримки на кордоні через провезення заборонених товарів.

Також ми писали, як купити квитки на поїзд із України до Угорщини онлайн.

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