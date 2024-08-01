ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ меняет расписание движения двух поездов из Киева до Перемышля

Украина, Четверг 01 августа 2024 11:59
UA EN RU
УЗ меняет расписание движения двух поездов из Киева до Перемышля Фото: УЗ меняет расписание движения двух поездов из Киева до Перемышля с 10 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

УЗ вносит изменения в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль". Они начнут действовать с 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.

Что изменится

Следовательно, начиная с 10 августа:

  • поезд №715 "Киев - Перемышль" будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59;
  • поезд №705 "Киев - Перемышль" будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.

"Детали о стыковках поездов в Перемышле собраны на портале https://uz-vezemo.uz.gov.ua/, а из-за интенсивности движения на пересадку советуем закладывать не менее 2-2,5 часов", - добавили в УЗ.

Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном сайте https://booking-new.uz.gov.ua/.

Отметим, что из крупных городов Украины в Польшу курсируют 12 поездов "Укрзализныци". Подробнее о их графиках - в материале РБК-Украина.

Кроме того, ранее РБК-Украина рассказывало, как купить билеты на популярный поезд Киев - Варшава.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Поезда
NEWS
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов
DAILY
Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая
Ростислав Шаправский, Руслан Кисляк Сергей Марченко: Можем дискутировать о повышении налогов, но ситуация уже критическая