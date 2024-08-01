УЗ меняет расписание движения двух поездов из Киева до Перемышля
УЗ вносит изменения в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль". Они начнут действовать с 10 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль", - говорится в сообщении.
Что изменится
Следовательно, начиная с 10 августа:
- поезд №715 "Киев - Перемышль" будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59;
- поезд №705 "Киев - Перемышль" будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.
Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.
"Детали о стыковках поездов в Перемышле собраны на портале https://uz-vezemo.uz.gov.ua/, а из-за интенсивности движения на пересадку советуем закладывать не менее 2-2,5 часов", - добавили в УЗ.
Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном сайте https://booking-new.uz.gov.ua/.
Отметим, что из крупных городов Украины в Польшу курсируют 12 поездов "Укрзализныци". Подробнее о их графиках - в материале РБК-Украина.
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