УЗ збилася з графіка через обстріли: затримки рейсів на заході України сягають 6 годин

Через масовану атаку на захід України затримуються поїзди, що курсують у цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-сервіс "Укрзалізниці".
Згідно з інформацією на онлайн-табло, найбільше запізнюється поїзд "Дніпро-Головний - Ужгород". Тут затримка сягає уже понад 6 годин.
Аналогічна ситуація з потягом, що курсує до Польщі - сполучення "Запоріжжя-Перемишль".
Трішки менша затримка - понад 5 годин - у поїздів "Дніпро-Трускавець", "Дніпро-Львів", "Чернівці-Кривий Ріг", "Рахів-Кривий Ріг".
Про причину в УЗ не повідомляють, та зазвичай затримки потягів в Україні пов'язані з безпековою ситуацією.
Захід України, де зафіксовані найбільші затримки, перебуває під масованою атакою дронів ще з ночі.
Повітряна тривога триває уже понад 6 годин поспіль, а Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів та нові запуски повітряних цілей з РФ.
Нагадаємо, вранці ворожий БПЛА влучив у багатоповерховий будинок у Хмельницькому. У будинку вибиті вікна, зруйновані балкони. Та, на щастя, ніхто не постраждав.
Під час масованої атаки на Вінниччину ворожі дрони кілька разів залітали у Молдову. Там змушені були закривати повітряний простір для польотів.