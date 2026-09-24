UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

УЗ збилася з графіка через обстріли: затримки рейсів на заході України сягають 6 годин

09:44 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: в Україні масово затримуються поїзди унаслідок атаки (колаж РБК-Україна)

Через масовану атаку на захід України затримуються поїзди, що курсують у цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-сервіс "Укрзалізниці".

Згідно з інформацією на онлайн-табло, найбільше запізнюється поїзд "Дніпро-Головний - Ужгород". Тут затримка сягає уже понад 6 годин.

Аналогічна ситуація з потягом, що курсує до Польщі - сполучення "Запоріжжя-Перемишль".

Трішки менша затримка - понад 5 годин - у поїздів "Дніпро-Трускавець", "Дніпро-Львів", "Чернівці-Кривий Ріг", "Рахів-Кривий Ріг".

Фото: як затримуються поїзди "Укрзалізниці" вранці 24 вересня (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform).

Про причину в УЗ не повідомляють, та зазвичай затримки потягів в Україні пов'язані з безпековою ситуацією.

Захід України, де зафіксовані найбільші затримки, перебуває під масованою атакою дронів ще з ночі.

Повітряна тривога триває уже понад 6 годин поспіль, а Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів та нові запуски повітряних цілей з РФ.

Нагадаємо, вранці ворожий БПЛА влучив у багатоповерховий будинок у Хмельницькому. У будинку вибиті вікна, зруйновані балкони. Та, на щастя, ніхто не постраждав.

Під час масованої атаки на Вінниччину ворожі дрони кілька разів залітали у Молдову. Там змушені були закривати повітряний простір для польотів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Західна УкраїнаАтака дронівПоїзди