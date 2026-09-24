УЗ збилася з графіка через обстріли: затримки рейсів на заході України сягають 6 годин

Згідно з інформацією на онлайн-табло, найбільше запізнюється поїзд "Дніпро-Головний - Ужгород". Тут затримка сягає уже понад 6 годин.

Аналогічна ситуація з потягом, що курсує до Польщі - сполучення "Запоріжжя-Перемишль".

Трішки менша затримка - понад 5 годин - у поїздів "Дніпро-Трускавець", "Дніпро-Львів", "Чернівці-Кривий Ріг", "Рахів-Кривий Ріг".

Фото: як затримуються поїзди "Укрзалізниці" вранці 24 вересня (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform).

Про причину в УЗ не повідомляють, та зазвичай затримки потягів в Україні пов'язані з безпековою ситуацією.

Захід України, де зафіксовані найбільші затримки, перебуває під масованою атакою дронів ще з ночі.

Повітряна тривога триває уже понад 6 годин поспіль, а Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів та нові запуски повітряних цілей з РФ.