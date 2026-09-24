УЗ сбилась с графика из-за обстрелов: задержки рейсов на западе Украины достигают 6 часов

Из-за массированной атаки на запад Украины задерживаются поезда, курсирующие в этом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-сервис "Укрзализныци".
Согласно информации на онлайн-табло, больше всего опаздывает поезд "Днепр-Главный - Ужгород". Здесь задержка достигает более 6 часов.
Аналогичная ситуация с поездом, курсирующим в Польшу - сообщение "Запорожье-Перемышль".
Немного меньше задержка - более 5 часов - у поездов "Днепр-Трускавец", "Днепр-Львов", "Черновцы-Кривой Рог", "Рахов-Кривой Рог".
О причине в УЗ не сообщают, и обычно задержки поездов в Украине связаны с ситуацией безопасности.
Запад Украины, где зафиксированы самые большие задержки, находится под массированной атакой дронов еще с ночи.
Воздушная тревога длится более 6 часов подряд, а Воздушные силы предупреждают о движении вражеских дронов и новых запусках воздушных целей из РФ.
Напомним, утром вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом в Хмельницком. В доме выбиты окна, разрушены балконы. Но, к счастью, никто не пострадал.
Во время массированной атаки в Винницкую область вражеские дроны несколько раз залетали в Молдову. Там были вынуждены закрывать воздушное пространство для полетов.