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УЗ сбилась с графика из-за обстрелов: задержки рейсов на западе Украины достигают 6 часов

09:44 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: в Украине массово задерживаются поезда в результате атаки (коллаж РБК-Украина)

Из-за массированной атаки на запад Украины задерживаются поезда, курсирующие в этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-сервис "Укрзализныци".

Согласно информации на онлайн-табло, больше всего опаздывает поезд "Днепр-Главный - Ужгород". Здесь задержка достигает более 6 часов.

Аналогичная ситуация с поездом, курсирующим в Польшу - сообщение "Запорожье-Перемышль".

Немного меньше задержка - более 5 часов - у поездов "Днепр-Трускавец", "Днепр-Львов", "Черновцы-Кривой Рог", "Рахов-Кривой Рог".

Фото: как задерживаются поезда "Укрзализныци" утром 24 сентября (скриншот uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform).

О причине в УЗ не сообщают, и обычно задержки поездов в Украине связаны с ситуацией безопасности.

Запад Украины, где зафиксированы самые большие задержки, находится под массированной атакой дронов еще с ночи.

Воздушная тревога длится более 6 часов подряд, а Воздушные силы предупреждают о движении вражеских дронов и новых запусках воздушных целей из РФ.

Напомним, утром вражеский БПЛА попал в многоэтажный дом в Хмельницком. В доме выбиты окна, разрушены балконы. Но, к счастью, никто не пострадал.

Во время массированной атаки в Винницкую область вражеские дроны несколько раз залетали в Молдову. Там были вынуждены закрывать воздушное пространство для полетов.

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