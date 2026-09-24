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"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Хмельницькому (фото)

08:46 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Хмельницькому (фото) Фото: наслідки атаки на Хмельницький (t.me/khmelnytskaODA)
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Хмельницький цієї ночі масовано атакували ворожі "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сергія Тюріна, начальника Хмельницької ОВА.

За його словами, ворог всю ніч бив по Хмельниччині дронами. Серед них були і реактивні, як повідомляли в Повітряних силах ЗСУ.

"Працювали сили ППО. Є збиття", - заявив він.

Тюрін пообіцяв повідомити деталі щодо збиття дещо згодом.

"Внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби", - додав він.

Інформацію також прокоментував мер Хмельницького Олександр Симчишин.

"Унаслідок атаки маємо пошкодження багатоквартирного житлового будинку. Вибиті вікна, пошкоджено балкони, а також автомобілі", - додав він.

Фото: наслідки удару по Хмельницькому (t.me/symchyshyn_oleksandr)

Дрони атакували Хмельниччину та захід України протягом всієї ночі. Неодноразово тут оголошували повітряну тривогу, а Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників.

Нагадаємо, цієї ночі ворог масовано атакував Київ та область. Росія била по столиці балістикою та протикорабельними ракетами, задіювала дрони.

В Одесі унаслідок атаки "Шахедів" вибито вікна в медзакладі та школі, а також в 10 будинках.

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