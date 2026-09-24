У Молдову кілька разів залітали дрони під час атаки РФ на Україну
Вранці 24 вересня повітряний простір Молдови кілька разів порушували безпілотники під час атаки Росії на Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
У Міноборони Молдови повідомили про щонайменше чотири безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Це сталося під час атаки Росії на Україну, зокрема на Одеську область.
О 05:21 прикордонний патруль помітив невідомий об’єкт, що летів з боку села Велика Кошниця Вінницької області України у напрямку Василкеу Сороцького району. Згодом він покинув повітряний простір Молдови.
06:14-06:16 - безпілотник перетнув кордон з боку Келіменців Чернівецької області України у напрямку Ларги Бричанського району, а через дві хвилини повернувся у повітряний простір України.
06:35 - ще один об’єкт увійшов у повітряний простір Молдови з боку Придністров’я Вінницької області у напрямку Воловиці Сороцького району.
О 06:45 мешканці помітили його над Флорештським районом: він рухався за маршрутом Гура-Кейнарулуй - Лунга - Бахрінешти - Гура-Каменчий.
06:58 - безпілотник пролетів з боку Кодими Вінницької області в напрямку Соколи в Придністровському регіоні. О 07:11 він зник із систем спостереження поблизу села Кунічя Каменського району.
З міркувань безпеки повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили. О 07:46 його знову відкрили.
Поліція також отримала два повідомлення про звуки, схожі на вибухи. Близько 07:45 їх почув мешканець Вадул-Рашкова Шолданешського району. За попередніми даними, звуки могли доноситися з Кам’янки на лівому березі Дністра. Ще одне повідомлення надійшло з околиць села Черниця Флорештського району.
Дрони у повітряному просторі Молдови
Нагадаємо, вночі 20 вересня місцеві жителі двох районів Молдови повідомили про ймовірні безпілотні літальні апарати у повітряному просторі країни.
Також у Молдові вранці 19 вересня в районі Штефан-Воде зафіксувала кілька невідомих дронів, які порушили повітряний простір країни.
Вночі 18 вересня біля молдовського села Колониця, що межує з Кишиневом, пролунав потужний загадковий вибух.
Місцеві жителі почули гучний звук близько четвертої ранку, після чого поліція розпочала перевірку прилеглих територій.
Міноборони Молдови не змогло зафіксувати бойовий безпілотник з вибухівкою, який упав біля Кишинева, через його високу швидкість та малу висоту польоту.
Раніше, 12 вересня, Молдова була змушена тимчасово закрити частину повітряного простору. Тоді обмеження запровадили через невідомий безпілотник, який залетів на територію країни з боку України.
Через цей інцидент в аеропорту Кишинева довелося затримати кілька авіарейсів.