УЗ завершила ремонтні роботи і змінила логіку рейсів: де чекати затримок до 4 годин

У компанії зазначили, що завдяки цьому тривалість подорожей для пасажирів знову стане більш прогнозованою. Водночас окремі рейси ще можуть курсувати із затримками через попередні збої в обігу поїздів.

Так, деякі рейси гарантовано вирушатимуть із початкових станцій пізніше через запізнення попередніх поїздів у їхньому обігу. Водночас у компанії зазначають, що це не означає, що на всі проміжні станції вони прибудуть із такою ж затримкою.

Серед таких рейсів:

№19/20 Київ - Хелм: затримка близько 3 годин;

№67/68 Київ - Варшава: затримка близько 3 годин;

№105/106 Київ - Одеса: затримка близько 2 годин;

№51/52 Київ - Перемишль: затримка близько 2 годин;

№93/94 Хелм - Харків: затримка близько 3 годин;

№97/98 Ковель - Київ: затримка близько 2 годин 25 хвилин;

№113/114 Ужгород - Харків: затримка близько 4 годин.

У перевізника також нагадали, що з міркувань безпеки поїзди можуть тимчасово зупиняти у разі виникнення загрози поблизу маршруту руху. Більше того, у таких випадках моніторингові групи можуть навіть ухвалювати рішення про евакуацію пасажирів.

Крім того, для оптимізації руху «Укрзалізниця» тимчасово змінила організацію деяких маршрутів на Харківському, Запорізькому та гірському напрямках. Там пояснили, що замість одного тривалого маршруту тепер використовують два коротші рейси з пересадкою.

У перевізника пояснили, що це дозволило швидше повертати вагони в обіг і зменшувати затримки. Наприклад, поїзд №5/6, який раніше курсував із Запоріжжя до Ясіня, тепер обмежено до Івано-Франківськ. Натомість між Івано-Франківськом і Ясінями запущено окремий «човниковий» рейс. Завдяки цьому затримку на зворотному напрямку вдалося зменшити з восьми годин до приблизно 1 години 43 хвилин.

Замість одного довгого рейсу на окремих ділянках запровадили коротші маршрути з пересадкою, що дозволяє швидше повертати вагони в обіг.

У компанії додали, що міжнародні рейси також координуються з іноземними партнерами, аби пасажири могли зручно здійснювати пересадки навіть у разі затримок.