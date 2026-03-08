УЗ завершила ремонтные работы и изменила логику рейсов: где ждать задержек до 4 часов

В компании отметили, что благодаря этому продолжительность путешествий для пассажиров снова станет более прогнозируемой. В то же время отдельные рейсы еще могут курсировать с задержками из-за предыдущих сбоев в обращении поездов.

Так, некоторые рейсы гарантированно будут отправляться с начальных станций позже из-за опоздания предыдущих поездов в их обращении. В то же время в компании отмечают, что это не означает, что на все промежуточные станции они прибудут с такой же задержкой.

Среди таких рейсов:

№19/20 Киев - Хелм: задержка около 3 часов;

№67/68 Киев - Варшава: задержка около 3 часов;

№105/106 Киев - Одесса: задержка около 2 часов;

№51/52 Киев - Перемышль: задержка около 2 часов;

№93/94 Хелм - Харьков: задержка около 3 часов;

№97/98 Ковель - Киев: задержка около 2 часов 25 минут;

№113/114 Ужгород - Харьков: задержка около 4 часов.

У перевозчика также напомнили, что из соображений безопасности поезда могут временно останавливать в случае возникновения угрозы вблизи маршрута движения. Более того, в таких случаях мониторинговые группы могут даже принимать решение об эвакуации пассажиров.

Кроме того, для оптимизации движения "Укрзализныця" временно изменила организацию некоторых маршрутов на Харьковском, Запорожском и горном направлениях. Там объяснили, что вместо одного длительного маршрута теперь используют два более коротких рейса с пересадкой.

У перевозчика объяснили, что это позволило быстрее возвращать вагоны в оборот и уменьшать задержки. Например, поезд №5/6, который ранее курсировал из Запорожья в Ясиня, теперь ограничен до Ивано-Франковска. Зато между Ивано-Франковском и Ясинями запущен отдельный "челночный" рейс. Благодаря этому задержку на обратном направлении удалось уменьшить с восьми часов до примерно 1 часа 43 минут.

Вместо одного длинного рейса на отдельных участках ввели более короткие маршруты с пересадкой, что позволяет быстрее возвращать вагоны в оборот.

В компании добавили, что международные рейсы также координируются с иностранными партнерами, чтобы пассажиры могли удобно осуществлять пересадки даже в случае задержек.