УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу: про що йдеться

Зміст

Про яку нову послугу йдеться

У своїй публікації Перцовський перепросив пасажирів "Укрзалізниці" за те, що реалізація нової послуги зайняла "трохи часу".

"IT та продуктова команди, дякую, що дотиснули", - додав він.

Йдеться про те, що відтепер громадяни, які планують подорож з УЗ і купують квитки на швидкісні потяги "Інтерсіті+", можуть обрати місце за чи проти напрямку руху.

"Всі-всі, ми продовжуємо кожного дня робити кроки, великі й малі, щоб ставати кращими! Не спиняючись! Давайте ідеї та пропозиції, що й де дотиснути передовсім", - підсумував голова правління акціонерного товариства.

Допис Перцовського (скриншот: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

У коментарях під повідомленням посадовця у соцмережі, українці подякували команді УЗ та висловили здебільшого схвальне ставлення щодо нововведення:

"Я вже вчора їхала, бо обрала так місце. І голова не крутилася. Круто"

"О, супер! То завжди було для мене проблемою, бо дуже погана вестибулярка. Дякую"

"Маленька стрілка в застосунку - великий крок для комфорту. Дякую"

"Дякую велике! Здавалося б, дрібничкою, але дуже комфортно тепер! Найкраща залізниця серед європейських. Дякую за вашу роботу"

"Звісно, це круто. Багато людей страждають через рух спиною. Тому відмінне покращення"

Як купити квитки на поїзди УЗ

В цілому купити квитки на потяги УЗ можна "фізично" - в касах на залізничних вокзалах, а також віддалено - онлайн.

У серпні 2022 року для більшої зручності пасажирів було запущено спеціальний додаток Ukrainska Zaliznytsia, доступний для всіх користувачів на AppStore та Google Play Market.

У травні 2024 року стало відомо, що АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд. У веб-версії сервісу доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис".

Спершу новий сайт "Укрзалізниці" було запущено у бета-режимі, тож перехід зі старого сайту здійснювався поступово - для комфорту всіх користувачів.

2 жовтня 2024 року в УЗ повідомили, що старий сайт "закритий назавжди". Тож тепер квитки на рейси "Укрзалізниці" можна придбати на новому ресурсі.

Крім того, УЗ запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві онлайн - через чат-боти у Viber і Telegram.

Нещодавно стало відомо про запуск у застосунку "Армія+" нової програми "Плюси". Вона, зокрема, пропонує спеціальний резерв квитків "Укрзалізниці" для військових.