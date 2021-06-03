УЗ запускает "морские" поезда из Днепра и Кривого Рога

"Укрзализныця" с 10 июня возобновляет курсирование двух "морских" поездов: №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут отправляться вечером, а прибывать на курорт утром.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно - по нечетным. Расписание удобное: отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 08:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 08:23", - говорится в сообщении.

Перевозчик считает, что поезда дадут возможность обойти автомобильные пробки и комфортно добраться до курорта.

Напомним, с сегодняшнего дня, 3 мая, "Укрзалізниця" запускает летний поезд №204/203 Кривой Рог - Геническ. Поезд будет курсировать через Мелитополь Запорожской области.

С 29 мая курсирует "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

14 мая начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.

Укрзализныця в июне возобновляет международные железнодорожные путешествия. Уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Кроме того, в "УЗ" сообщили, что ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.