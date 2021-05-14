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Сегодня начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев

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Украина, Пятница 14 мая 2021 11:21
Сегодня начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев Фото: сегодня начал курсировать поезд Ковель-Николаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

С сегодняшнего дня, 14 мая, начинает курсирование новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.

Поезд №188п будет отправляться по четным числам из Ковеля в 10:14 и будет курсировать через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Прибытие в Николаев в 10:13.

Обратно по нечетным числам из Николаева поезд №188Ш начнет курсировать с 15 мая. Время отправления - 14:34, прибытие в Ковель в 13:36.

"Укрзализныця напоминает всем пассажирам о важности строгого соблюдения масочного режима в пути. Мойте руки, пользуйтесь антисептиком и носите маски правильно, чтобы защитить от болезни себя и окружающих", - призвал перевозчик.

Напомним, Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Кроме того, в "УЗ" сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

Ранее "Укрзализныця" сообщила о запуске электропоезда, обустроенного для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию по железной дороге и выедут на пути.

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