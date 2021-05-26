"УЗ" запускает летний поезд Кривой Рог - Геническ
В следующий четверг, 3 июня, Укрзализныця запустит летний поезд №204/203 Кривой Рог-Геническ. Поезд будет курсировать через Мелитополь Запорожской области.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
"Друзья! Отличная новость для жителей Мелитополя, Геническа и не только. Уже с 3 июня Укрзализныця запускает на летний период поезд №204/203 Кривой Рог - Геническ", - говорится в сообщении.
Билеты уже доступны для покупки. Другие детали перевозчик обещает сообщить позже.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.
14 мая начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.
Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.
Кроме того, в "УЗ" сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.