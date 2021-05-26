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"УЗ" запускает летний поезд Кривой Рог - Геническ

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Украина, Среда 26 мая 2021 14:58
"УЗ" запускает летний поезд Кривой Рог - Геническ Фото: "УЗ" запускает поезд Кривой Рог-Геническ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Андрей Василюк

В следующий четверг, 3 июня, Укрзализныця запустит летний поезд №204/203 Кривой Рог-Геническ. Поезд будет курсировать через Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Друзья! Отличная новость для жителей Мелитополя, Геническа и не только. Уже с 3 июня Укрзализныця запускает на летний период поезд №204/203 Кривой Рог - Геническ", - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны для покупки. Другие детали перевозчик обещает сообщить позже.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

14 мая начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.

Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Кроме того, в "УЗ" сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

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