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"УЗ" запускает "Прикарпатский экспресс": поезд соединит сразу три туристических региона

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ук, Понедельник 24 мая 2021 11:58
"УЗ" запускает "Прикарпатский экспресс": поезд соединит сразу три туристических региона Фото: "УЗ" запускает "Прикарпатский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Андрей Василюк

"Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поезд № 807/808 Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды. Отправление из Ивано-Франковска в 15:20, прибытие в Луцк в 23:30 (в 23:50 - до Киверец). Экспресс проходит через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк", - говорится в сообщении.

В обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев - в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38). А со 2 июня каждую среду поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцев в 5:14, прибытие во Львов в 9:51).

Напомним, 14 мая начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев будет курсировать в летнее время.

Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Кроме того, в "УЗ" сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

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