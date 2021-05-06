"Укрзализныця" уже в июне возобновит поезда в Венгрию и Австрию

Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

"У нас есть для вас замечательная новость: в июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.

Кроме того, в УЗ сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.