"Укрзализныця" уже в июне возобновит поезда в Венгрию и Австрию
Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
"У нас есть для вас замечательная новость: в июне возобновляем международные железнодорожные путешествия. Как сообщил и. о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик, уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией", - говорится в сообщении.
Кроме того, в УЗ сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.
Напомним, "Укрзализныця "сообщила о запуске электропоезда, обустроенного для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию по железной дороге и выедут на пути.
В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на Пасхальные и майские праздники между Одессой и Харьковом.
РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запустит по меньшей мере 11 дополнительных поездов на майские праздники и на Пасху.