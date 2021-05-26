UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

"УЗ" запускает летний поезд Кривой Рог - Геническ

Автор: Андрей Василюк

В следующий четверг, 3 июня, Укрзализныця запустит летний поезд №204/203 Кривой Рог-Геническ. Поезд будет курсировать через Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Друзья! Отличная новость для жителей Мелитополя, Геническа и не только. Уже с 3 июня Укрзализныця запускает на летний период поезд №204/203 Кривой Рог - Геническ", - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны для покупки. Другие детали перевозчик обещает сообщить позже.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье.

14 мая начал курсировать новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон. Поезд для жителей Волыни и Полесья, который соединит Ковель и Николаев, будет курсировать в летнее время.

Укрзализныця в июне возобновит международные железнодорожные путешествия. Сейчас уже достигнуты соответствующие договоренности с Австрией и Венгрией.

Кроме того, в "УЗ" сообщили, что сейчас ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной дорогой о возобновлении скоростного сообщения между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Укрзализныця