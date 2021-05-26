"УЗ" запускает летний поезд Кривой Рог - Геническ

В следующий четверг, 3 июня, Укрзализныця запустит летний поезд №204/203 Кривой Рог-Геническ. Поезд будет курсировать через Мелитополь Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Друзья! Отличная новость для жителей Мелитополя, Геническа и не только. Уже с 3 июня Укрзализныця запускает на летний период поезд №204/203 Кривой Рог - Геническ", - говорится в сообщении. Билеты уже доступны для покупки. Другие детали перевозчик обещает сообщить позже.