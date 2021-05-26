"УЗ" запускає літній потяг Кривий Ріг - Генічеськ

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці в Telegram .

Квитки вже доступні для придбання. Інші деталі перевізник обіцяє повідомити згодом.

"Друзі! Чудова новина для жителів Мелітополя, Генічеська і не тільки️. Уже з 3 червня Укрзалізниця запускає на літній період поїзд №204/203 Кривий Ріг - Генічеськ", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" з 29 травня запускає "Прикарпатський експрес" сполученням Івано-Франківськ - Ківерці. Потяг № 807/808 поєднає одразу три туристичні регіони - Волинь, Галичину та Прикарпаття.

14 травня почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв, курсуватиме в літній час.

Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.

Крім того, в "УЗ" повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.