УЗ почала продаж квитків на потяги у Херсон, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Крим

Українці можуть купити квітки на три перших рейси потягів з Києва до п'ятьох міст - Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя та вже звільненого Херсону. Усі гроші від продажу будуть витрачені на автівки для сполучення деокупованих міст та сіл з залізничними станціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізниця .

"Разом із платформою UNITED24 розпочинаємо благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть в УЗ, квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним - одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

"Дуже радісно запускати цей проект, знаючи, що квитками Київ - Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!" - кажуть в компанії.

Там додають, що рейси буде здійснювати "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

"Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту - автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами", - розповіли в УЗ.