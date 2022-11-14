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Залізницю вже ремонтують. Стали відомі терміни запуску потягів у Херсон

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Київ, Понеділок 14 листопада 2022 20:01
Залізницю вже ремонтують. Стали відомі терміни запуску потягів у Херсон Фото: поїзди до Херсона запустять через 10 днів (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Укрзалізниця" спільно з рятувальниками вже розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій та інфраструктури. Ми очікуємо на відновлення залізничного сполучення з Херсоном протягом 10 днів", - йдеться в повідомленні.

Кубраков також зазначив, що УЗ відновлює пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ – Миколаїв. Перший поїзд зі столиці вирушить уже сьогодні ввечері.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в УЗ розповіли про підготовку до відновлення пасажирського сполучення з Херсоном, яке було звільнено ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.

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Укрзалізниця Вторгнення Росії до України Херсон
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