Залізницю вже ремонтують. Стали відомі терміни запуску потягів у Херсон
"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.
"Укрзалізниця" спільно з рятувальниками вже розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій та інфраструктури. Ми очікуємо на відновлення залізничного сполучення з Херсоном протягом 10 днів", - йдеться в повідомленні.
Кубраков також зазначив, що УЗ відновлює пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ – Миколаїв. Перший поїзд зі столиці вирушить уже сьогодні ввечері.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в УЗ розповіли про підготовку до відновлення пасажирського сполучення з Херсоном, яке було звільнено ЗСУ 11 листопада від російських загарбників.
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