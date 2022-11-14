Залізницю вже ремонтують. Стали відомі терміни запуску потягів у Херсон

"Укрзалізниця" має намір відновити залізничне сполучення з нещодавно звільненим Херсоном у найближчі 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Укрзалізниця" спільно з рятувальниками вже розпочала ремонт пошкоджених залізничних колій та інфраструктури. Ми очікуємо на відновлення залізничного сполучення з Херсоном протягом 10 днів", - йдеться в повідомленні.

Кубраков також зазначив, що УЗ відновлює пряме залізничне сполучення за маршрутом Київ – Миколаїв. Перший поїзд зі столиці вирушить уже сьогодні ввечері.