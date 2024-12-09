УЗ запускає новий поїзд з Дніпра до Харкова: як курсуватиме

Зазначається, що перший рейс із Дніпра вирушить вже 15 грудня, з Харкова - 16 грудня.

У сполученні Дніпро - Харків потяг №824 курсуватиме щоденно, крім середи.

Час відправлення з Дніпра - 16:09, прибуття до Харкова - о 20:46. Поїзд зупинятиметься на станціях Синельникове-2, Павлоград-1, Лозова, Лихачове. 23 та 24 грудня поїзд відправлятиметься о 16:01.

У сполученні Харків - Дніпро поїзд №823 курсуватиме також щоденно, крім четверга.

Відправлення з Харкова - о 9:42, прибуття до Дніпра - о 14:11.

17, 18 та 20 грудня поїзд відправлятиметься о 9:42, а прибуватиме до кінцевої станції о 14:18. 25, 27 та 28 грудня час слідування у дорозі буде трішки довшим: відправиться за графіком, а прибуватиме до Дніпра о 14:39.

Як зазначили в УЗ, у складі поїзда передбачено вагони другого класу, окремі місця для перевезення пасажирів з інвалідністю, а також два вагони, обладнані кріпленням для перевезення велосипедів.

Квитки на поїзд будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в чат-боті.