УЗ запускает новый поезд из Днепра в Харьков: как будет курсировать

Отмечается, что первый рейс из Днепра отправится уже 15 декабря, из Харькова - 16 декабря.

В сообщении Днепр - Харьков поезд №824 будет курсировать ежедневно, кроме среды.

Время отправления из Днепра - 16:09, прибытие в Харьков - в 20:46. Поезд будет останавливаться на станциях Синельниково-2, Павлоград-1, Лозовая, Лихачево. 23 и 24 декабря поезд будет отправляться в 16:01.

В сообщении Харьков - Днепр поезд №823 будет курсировать также ежедневно, кроме четверга.

Отправление из Харькова - в 9:42, прибытие в Днепр - в 14:11.

17, 18 и 20 декабря поезд будет отправляться в 9:42, а прибывать в конечную станцию в 14:18. 25, 27 и 28 декабря время следования в дороге будет немного длиннее: отправится по графику, а будет прибывать в Днепр в 14:39.

Как отметили в УЗ, в составе поезда предусмотрены вагоны второго класса, отдельные места для перевозки пассажиров с инвалидностью, а также два вагона, оборудованные креплением для перевозки велосипедов.

Билеты на поезд будут доступны в приложении "Укрзализныци", на сайте и в чат-боте.