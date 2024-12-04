УЗ запускає "нічний швидкий" потяг до різдвяно-новорічних свят: куди і як курсуватиме
"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд для мандрівок упродовж різдвяно-новорічних свят. Він курсуватиме з Харкова до Ворохти й у зворотному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
Як довго курсуватиме додатковий поїзд УЗ
В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий поїзд №201/202 курсуватиме за маршрутом "Харків - Ворохта - Харків":
- з 18 грудня 2024 року
- до 12 січня 2025 року
Він доповнить розклад руху поїзда №1/2 з таким же сполученням, який нині курсує через день.
Зазначається, що у складі поїзда:
- є вагони типу купе
- є вагони типу люкс
- передбачені місця для осіб з інвалідністю
Графік руху додаткового потягу "Укрзалізниці"
В УЗ наголосили, що за вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий":
- час відправлення з Харкова - о 18:25
- час прибуття до Ворохти - о 13:59
- час відправлення з Ворохти - о 16:30
- час прибуття до Харкова - о 12:56
Уточнюється, що перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням:
- у грудні - по парних числах
- у січні - по непарних числах
У зворотному напрямку - з Ворохти - поїзд відправлятиметься:
- у грудні - по непарних числах (перший рейс заплановано на 19 грудня)
- у січні - по парних числах
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.
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