УЗ запускає "нічний швидкий" потяг до різдвяно-новорічних свят: куди і як курсуватиме

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд для мандрівок упродовж різдвяно-новорічних свят. Він курсуватиме з Харкова до Ворохти й у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

У зворотному напрямку - з Ворохти - поїзд відправлятиметься:

Уточнюється, що перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням:

В УЗ наголосили, що за вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий" :

Зазначається, що у складі поїзда:

Він доповнить розклад руху поїзда №1/2 з таким же сполученням, який нині курсує через день.

В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий поїзд №201/202 курсуватиме за маршрутом "Харків - Ворохта - Харків" :

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.

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