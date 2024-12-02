УЗ запускає новий пересадковий міжнародний маршрут: з яких міст і коли можна їхати

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на новий міжнародний маршрут "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" та розповіла про зручні пересадки для різних міст.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
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В "Укрзалізниці" розповіли, що новий пересадковий міжнародний поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" вирушить у перший рейс 15 грудня 2024 року.
Уточнюється, що цей міжнародний маршрут з'єднає з Польщею:
Зазначається, що завдяки такому маршруту швидко та комфортно дістатися Варшави, Любліна та інших польських міст зможуть мешканці:
"Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", - наголосили у компанії.
Згідно з інформацією УЗ, для мешканців Чернівців і Тернополя цей маршрут "працюватиме" так:
Прибуття в Раву-Руську - о 15:19.
Після цього потрібно здійснити пересадку на польський поїзд, відправлення якого - о 15:56.
В Люблін він прибуває о 19:59, а до Варшави-Центральної - о 22:20.
Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:
Прибуття до Рави-Руської - о 13:42.
Після цього - пересадка на поїзд "Укрзалізниці":
Мешканцям Коростеня та Дубно для подорожі в Польщу радять скористатися поїздом "Інтерсіті+" №743/744 "Дарниця - Львів - Славсько", який:
Після цього потрібно здійснити пересадку на поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава", відправленням зі Львова о 13:29.
Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:
Мешканцям міста Рівне для того, щоб скористатись новим міжнародним маршрутом, радять спершу сісти на регіональний поїзд №804 (відправленням з Рівного о 6:46).
До Львова він прибуває о 09:33.
У місті Лева потрібно зробити пересадку на поїзд №866/865 (766/765) "Чернівці - Рава-Руська - Варшава" (відправленням зі Львова о 13:29).
Зворотний рейс із Польщі в Україну виглядатиме при цьому так:
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.
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