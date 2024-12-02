УЗ запускает новый пересадочный международный маршрут: из каких городов и когда можно ехать

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый международный маршрут "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" и рассказала об удобных пересадках для разных городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
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В "Укрзализныце" рассказали, что новый пересадочный международный поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" отправится в первый рейс 15 декабря 2024 года.
Уточняется, что международный маршрут соединит с Польшей:
Отмечается, что благодаря такому маршруту быстро и комфортно добраться до Варшавы, Люблина и других польских городов смогут жители:
"Билеты уже доступны в приложении "Укрзализныци", - подчеркнули в компании.
Согласно информации УЗ, для жителей Черновцов и Тернополя этот маршрут будет "работать" следующим образом:
Прибытие в Раву-Русскую - в 15:19.
После этого нужно осуществить пересадку на польский поезд, отправление которого - в 15:56.
В Люблин он прибывает в 19:59, а в Варшаву-Центральную - в 22:20.
Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:
Прибытие в Раву-Русскую - в 13:42.
После этого - пересадка на поезд "Укрзализныци":
Жителям Коростеня и Дубно для путешествия в Польшу советуют воспользоваться поездом "Интерсити+" №743/744 "Дарница - Львов - Славско", который:
После этого нужно осуществить пересадку на поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава", отправлением из Львова в 13:29.
Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:
Жителям города Ровно для того, чтобы воспользоваться новым международным маршрутом, советуют сначала сесть на региональный поезд №804 (отправлением из Ровно в 6:46).
Во Львов он прибывает в 09:33.
В городе Льва нужно сделать пересадку на поезд №866/865 (766/765) "Черновцы - Рава-Русская - Варшава" (отправлением из Львова в 13:29).
Обратный рейс из Польши в Украину будет выглядеть так:
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.
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