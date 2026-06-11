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УЗ запускає нові "Інтерсіті" в Одесу, а старі курсуватимуть частіше

19:40 11.06.2026 Чт
2 хв
Один із нових "Інтерсіті" запрацює вперше в історії незалежної України
aimg Валерія Абабіна
Фото: Укзалізниця вперше запустить "Інтерсіті" сполученням Дніпро - Одеса (facebook.com Ukrzaliznytsia)

З кінця червня "Укрзалізниця" запускає два нові щоденні швидкісні поїзди "Інтерсіті" в Одесу, а ще два існуючих маршрути курсуватимуть удвічі частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".

Два нові "Інтерсіті" в Одесу

З 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 за маршрутом Київ - Одеса.

З 28 червня запрацює другий новий рейс - щоденний "Інтерсіті" №753/754 Дніпро - Одеса. Саме він стане історичним для української залізниці: це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний "Інтерсіті", який сполучить ці два міста.

Читайте також: На які поїзди "Укрзалізниці" вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

Існуючі маршрути курсуватимуть удвічі частіше

"Укрзалізниця" також збільшує періодичність курсування двох популярних маршрутів - з трьох до шести разів на тиждень:

  • №763/764 Київ - Одеса;
  • №748/747 Київ - Тернопіль.

Як вдалося розширити мережу

За даними перевізника, призначити нові рейси та збільшити періодичність існуючих стало можливим завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу.

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ - Одеса - Дніпро.

Така схема дозволяє одному й тому самому рухомому складу послідовно обслуговувати кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк.

У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону. Продаж квитків на нові рейси вже відкрито.

Раніше "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху, який запрацює з 28 червня 2026 року - компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів.

За даними Мінрозвитку, у першому кварталі 2026 року маршрут Київ - Одеса увійшов до п'ятірки найпопулярніших напрямків серед пасажирів.

Лідерами рейтингу стали також Київ - Львів, Київ - Дніпро, Київ - Харків та Київ - Вінниця.

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