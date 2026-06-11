УЗ запускає нові "Інтерсіті" в Одесу, а старі курсуватимуть частіше

З кінця червня "Укрзалізниця" запускає два нові щоденні швидкісні поїзди "Інтерсіті" в Одесу, а ще два існуючих маршрути курсуватимуть удвічі частіше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укрзалізниці".
З 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 за маршрутом Київ - Одеса.
З 28 червня запрацює другий новий рейс - щоденний "Інтерсіті" №753/754 Дніпро - Одеса. Саме він стане історичним для української залізниці: це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний "Інтерсіті", який сполучить ці два міста.
"Укрзалізниця" також збільшує періодичність курсування двох популярних маршрутів - з трьох до шести разів на тиждень:
За даними перевізника, призначити нові рейси та збільшити періодичність існуючих стало можливим завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу.
На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ - Одеса - Дніпро.
Така схема дозволяє одному й тому самому рухомому складу послідовно обслуговувати кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк.
У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону. Продаж квитків на нові рейси вже відкрито.
Раніше "Укрзалізниця" презентувала новий графік руху, який запрацює з 28 червня 2026 року - компанія додає 12 нових рейсів, прискорює частину маршрутів та збільшує частоту курсування популярних поїздів.
За даними Мінрозвитку, у першому кварталі 2026 року маршрут Київ - Одеса увійшов до п'ятірки найпопулярніших напрямків серед пасажирів.
Лідерами рейтингу стали також Київ - Львів, Київ - Дніпро, Київ - Харків та Київ - Вінниця.