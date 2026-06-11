УЗ запускає нові "Інтерсіті" в Одесу, а старі курсуватимуть частіше

Два нові "Інтерсіті" в Одесу

З 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" №765/766 за маршрутом Київ - Одеса.

З 28 червня запрацює другий новий рейс - щоденний "Інтерсіті" №753/754 Дніпро - Одеса. Саме він стане історичним для української залізниці: це перший в історії незалежної України регулярний швидкісний "Інтерсіті", який сполучить ці два міста.

Існуючі маршрути курсуватимуть удвічі частіше

"Укрзалізниця" також збільшує періодичність курсування двох популярних маршрутів - з трьох до шести разів на тиждень:

№763/764 Київ - Одеса;

№748/747 Київ - Тернопіль.

Як вдалося розширити мережу

За даними перевізника, призначити нові рейси та збільшити періодичність існуючих стало можливим завдяки оптимізації обороту швидкісного рухомого складу.

На літній період сформовано новий цикл курсування швидкісних електропоїздів за трикутником Київ - Одеса - Дніпро.

Така схема дозволяє одному й тому самому рухомому складу послідовно обслуговувати кілька напрямків із високим попитом та ефективніше використовувати наявний парк.

У результаті пасажири отримують більше рейсів і більше місць на найбільш затребуваних маршрутах літнього сезону. Продаж квитків на нові рейси вже відкрито.