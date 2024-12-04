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УЗ запускає "нічний швидкий" потяг до різдвяно-новорічних свят: куди і як курсуватиме

Укрзалізниця запускає додатковий "нічний швидкий" потяг (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд для мандрівок упродовж різдвяно-новорічних свят. Він курсуватиме з Харкова до Ворохти й у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як довго курсуватиме додатковий поїзд УЗ

В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий поїзд №201/202 курсуватиме за маршрутом "Харків - Ворохта - Харків":

  • з 18 грудня 2024 року
  • до 12 січня 2025 року

Він доповнить розклад руху поїзда №1/2 з таким же сполученням, який нині курсує через день.

Зазначається, що у складі поїзда:

  • є вагони типу купе
  • є вагони типу люкс
  • передбачені місця для осіб з інвалідністю

Графік руху додаткового потягу "Укрзалізниці"

В УЗ наголосили, що за вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий":

  • час відправлення з Харкова - о 18:25
  • час прибуття до Ворохти - о 13:59
  • час відправлення з Ворохти - о 16:30
  • час прибуття до Харкова - о 12:56

Уточнюється, що перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням:

  • у грудні - по парних числах
  • у січні - по непарних числах

У зворотному напрямку - з Ворохти - поїзд відправлятиметься:

  • у грудні - по непарних числах (перший рейс заплановано на 19 грудня)
  • у січні - по парних числах

Допис УЗ (скриншот:  facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.

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