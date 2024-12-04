УЗ запускає "нічний швидкий" потяг до різдвяно-новорічних свят: куди і як курсуватиме

"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд для мандрівок упродовж різдвяно-новорічних свят. Він курсуватиме з Харкова до Ворохти й у зворотному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
В "Укрзалізниці" розповіли, що додатковий поїзд №201/202 курсуватиме за маршрутом "Харків - Ворохта - Харків":
Він доповнить розклад руху поїзда №1/2 з таким же сполученням, який нині курсує через день.
Зазначається, що у складі поїзда:
В УЗ наголосили, що за вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії "Нічний швидкий":
Уточнюється, що перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням:
У зворотному напрямку - з Ворохти - поїзд відправлятиметься:
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі поїзди УЗ на Буковині курсуватимуть по-новому.
Читайте також, що відомо про "Лижний експрес" від "Укрзалізниці" та який у нього маршрут.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.