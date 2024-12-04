УЗ запускает "ночной скорый" поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсировать

"Укрзализныця" назначает дополнительный поезд для путешествий в течение рождественско-новогодних праздников. Он будет курсировать из Харькова в Ворохту и обратно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный поезд №201/202 будет курсировать по маршруту "Харьков - Ворохта - Харьков":
Он дополнит расписание движения поезда №1/2 с таким же сообщением, который сейчас курсирует через день.
Отмечается, что в составе поезда:
В УЗ отметили, что по указанному направлению будет курсировать поезд категории "Ночной скорый":
Уточняется, что первый рейс из Харькова отправится 18 декабря с последующей отправкой:
В обратном направлении - из Ворохты - поезд будет отправляться:
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.
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