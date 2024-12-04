УЗ запускает "ночной скорый" поезд к рождественско-новогодним праздникам: куда и как будет курсировать

Как долго будет курсировать дополнительный поезд УЗ

В "Укрзализныце" рассказали, что дополнительный поезд №201/202 будет курсировать по маршруту "Харьков - Ворохта - Харьков":

с 18 декабря 2024 года

до 12 января 2025 года

Он дополнит расписание движения поезда №1/2 с таким же сообщением, который сейчас курсирует через день.

Отмечается, что в составе поезда:

есть вагоны типа купе

есть вагоны типа люкс

предусмотрены места для лиц с инвалидностью

График движения дополнительного поезда "Укрзализныци"

В УЗ отметили, что по указанному направлению будет курсировать поезд категории "Ночной скорый":

время отправления из Харькова - в 18:25

время прибытия в Ворохту - в 13:59

время отправления из Ворохты - в 16:30

время прибытия в Харьков - в 12:56

Уточняется, что первый рейс из Харькова отправится 18 декабря с последующей отправкой:

в декабре - по четным числам

в январе - по нечетным числам

В обратном направлении - из Ворохты - поезд будет отправляться:

в декабре - по нечетным числам (первый рейс запланирован на 19 декабря)

в январе - по четным числам

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)