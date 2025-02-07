УЗ запускає ексклюзивні романтичні експреси для військових: розклад руху та ціни

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск ексклюзивних романтичних експресів для військових - до Дня закоханих. Купити квитки можна через застосунок "Армія+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Потяг до тебе": як курсуватимуть романтичні експреси та яка вартість квитків

В "Укрзалізниці" розповіли, що романтичні експреси ексклюзивно для військових в межах ініціативи "Потяг до тебе" у 2025 році курсуватимуть у Києві та Львові.

"Цього року романтичні експреси до Дня закоханих повертаються, щоб створити незабутні "залізні" враження для українських військовослужбовців та їхніх партнерок і партнерів", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що подорожі - як у Києві, так і у Львові - триватимуть трохи більше 2 годин. Починатись і завершуватись вони будуть на Центральному вокзалі міста.

На пасажирів цих експресів очікує романтична подорож:

справжнім паровозом;

у новенькому вагоні;

в купе на двох;

під романтичну музику;

із тематичною грою для двох.

"А ще безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від наших друзів - Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та "Львівських круасанів" у Львові! А ще - ми запланували приємні подарунки для тих пасажирів, які святкуватимуть День закоханих із нами саме 14 лютого", - додали в УЗ.

14 лютого 2025 року відправлення романтичного експресу заплановане:

у Києві - на 19:20;

у Львові - на 18:56.

15 та 16 лютого 2025 року відправлення таких експресів для військових заплановане:

у Києві - на 15:15 та 19:20;

у Львові - на 16:11 та 18:56.

Зазначається, що квитки матимуть різну вартість - залежно від дня тижня. В цілому ж ціни стартують:

від 460 гривень - у Києві;

від 300 гривень - у Львові.

Наголошується, що продаж квитків здійснюватиметься виключно через застосунок "Армія+" - в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси" (за підтримки Mastercard).

Знайти "Потяг до тебе" у застосунку "Армія+" можна за запитами:

для Києва: "Київ-Пасажирський" - "Київ-Романтичний";

для Львова: "Львів" - "Львів-Романтичний".

Насамкінець українцям повідомили: якщо не всі квитки на "Потяг до тебе" будуть придбані захисниками, залишок надійде у вільний продаж у застосунку "Укрзалізниці" (за добу до відправки кожного рейсу).

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)