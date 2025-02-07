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УЗ запускает эксклюзивные романтические экспрессы для военных: расписание движения и цены

Пятница 07 февраля 2025 16:55
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УЗ запускает эксклюзивные романтические экспрессы для военных: расписание движения и цены "Поезд к тебе" - эксклюзивные романтические экспрессы для военных (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

Национальный перевозчик "Укрзализныця" сообщил о запуске эксклюзивных романтических экспрессов для военных - ко Дню влюбленных. Купить билеты можно через приложение "Армия+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

"Поезд к тебе": как будут курсировать романтические экспрессы и какова стоимость билетов

В "Укрзализныце" рассказали, что романтические экспрессы эксклюзивно для военных в рамках инициативы "Поезд к тебе" в 2025 году будут курсировать в Киеве и Львове.

"В этом году романтические экспрессы ко Дню влюбленных возвращаются, чтобы создать незабываемые "железные" впечатления для украинских военнослужащих и их партнерш и партнеров", - отметили в компании.

Уточняется, что путешествия - как в Киеве, так и во Львове - будут длиться чуть более 2 часов. Начинаться и завершаться они будут на Центральном вокзале города.

Пассажиров этих экспрессов ожидает романтическое путешествие:

  • на настоящем паровозе;
  • в новеньком вагоне;
  • в купе на двоих;
  • под романтическую музыку;
  • с тематической игрой для двоих.

"А еще бесплатный сюрприз: романтическое чаепитие от наших друзей - Gemini, OneLove & CheeseCake Family в Киеве и "Львовских круассанов" во Львове! А еще - мы запланировали приятные подарки для тех пассажиров, которые будут праздновать День влюбленных с нами именно 14 февраля", - добавили в УЗ.

14 февраля 2025 года отправление романтического экспресса запланировано:

  • в Киеве - на 19:20;
  • во Львове - на 18:56.

15 и 16 февраля 2025 года отправление таких экспрессов для военных запланировано:

  • в Киеве - на 15:15 и 19:20;
  • во Львове - на 16:11 и 18:56.

Отмечается, что билеты будут иметь разную стоимость - в зависимости от дня недели. В целом же цены стартуют:

  • от 460 гривен - в Киеве;
  • от 300 гривен - во Львове.

Отмечается, что продажа билетов будет осуществляться исключительно через приложение "Армия+" - в рамках программы поддержки военнослужащих "Плюсы" (при поддержке Mastercard).

Найти "Поезд к тебе" в приложении "Армия+" можно по запросам:

  • для Киева: "Киев-Пассажирский" - "Киев-Романтический";
  • для Львова: "Львов" - "Львов-Романтический".

В завершение украинцам сообщили: если не все билеты на "Поезд к тебе" будут приобретены защитниками, остаток поступит в свободную продажу в приложении "Укрзализныци" (за сутки до отправки каждого рейса).

УЗ запускает эксклюзивные романтические экспрессы для военных: расписание движения и ценыУЗ запускает эксклюзивные романтические экспрессы для военных: расписание движения и ценыПуобликация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что УЗ запустила необычный поезд - с сигнализацией и видеонаблюдением.

Читайте также о скидках и льготах от "Укрзализныци" - как можно экономить на билетах во время путешествий.

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