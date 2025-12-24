УЗ запускає додаткові шатли Kyiv City Express: коли та з яким графіком курсуватимуть

Нагадаємо, що з 14 грудня Kyiv City Express відновив рух повним кільцем і працює за оновленим розкладом. Зміни мають покращити пересадки з приміськими та поїздами далекого сполучення, а всі електрички курсують оновленим рухомим складом.

РБК-Україна раніше також писало, що "Укрзалізниця" на період різдвяних і новорічних свят запускає 16 додаткових поїздів, додає причіпні вагони та збільшує частоту окремих рейсів, зокрема на карпатських напрямках, щоб забезпечити пасажирам більше місць і зручніші подорожі у святковий період.