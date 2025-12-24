УЗ запускає додаткові шатли Kyiv City Express: коли та з яким графіком курсуватимуть

"Укрзалізниця" запускає тестові шатли Kyiv City Express між станціями Дарниця - Видубичі та у зворотному напрямку. Експеримент триватиме з 24 по 26 грудня та з 29 по 31 грудня у ранкові та вечірні години пік.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Додаткові рейси курсуватимуть разом з іншими поїздами Київської кільцевої електрички та дозволять скоротити інтервали руху до 15 хвилин у пікові години.
В УЗ пояснюють, що це має зробити поїздки між лівим і правим берегами столиці швидшими та зручнішими, особливо в періоди підвищеного попиту, коли пасажиропотік на Kyiv City Express зростає в середньому утричі.
Дарниця - Видубичі:
Видубичі - Дарниця:
На станції Видубичі посадка та висадка пасажирів із цих рейсів здійснюватиметься з третьої колії.
Щоб уникнути плутанини, на офіційному сайті Kyiv City Express ці рейси позначені літерою "Д" - як додаткові.
В "Укрзалізниці" також нагадали, що квитки на приміські поїзди та City Express можна придбати через застосунок УЗ. Їх можна купувати заздалегідь і зберігати у смартфоні - за аналогією з поїздами далекого сполучення.
Нагадаємо, що з 14 грудня Kyiv City Express відновив рух повним кільцем і працює за оновленим розкладом. Зміни мають покращити пересадки з приміськими та поїздами далекого сполучення, а всі електрички курсують оновленим рухомим складом.
РБК-Україна раніше також писало, що "Укрзалізниця" на період різдвяних і новорічних свят запускає 16 додаткових поїздів, додає причіпні вагони та збільшує частоту окремих рейсів, зокрема на карпатських напрямках, щоб забезпечити пасажирам більше місць і зручніші подорожі у святковий період.