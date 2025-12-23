ua en ru
"Укрзалізниця" запускає 16 додаткових поїздів на свята: куди та як курсуватимуть

Вівторок 23 грудня 2025 19:35
UA EN RU
"Укрзалізниця" запускає 16 додаткових поїздів на свята: куди та як курсуватимуть Фото: "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на Різдво та Новий рік (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

"Укрзалізниця" призначає 16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшує періодичність курсування окремих рейсів на період різдвяних і новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

У компанії повідомили, що навіть за умов дефіциту вагонів використовують усі можливі варіанти для збільшення кількості місць. Пріоритет традиційно надано карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації військових, а також подорожей для родин із дітьми. У січні частина цих маршрутів також буде доступна в межах програми "3000 км Україною".

Перелік додаткових поїздів

У святковий період курсуватимуть такі додаткові рейси:

  • №255/256 Київ – Рахів;
  • №271/272 Київ - Івано-Франківськ;
  • №237/238 Київ - Ужгород;
  • №220/219 Київ - Дніпро;
  • №248/247 Київ - Одеса;
  • №265/266 Київ - Одеса;
  • №159/160 Київ - Трускавець;
  • №249/250 Київ - Львів;
  • №289/290 Київ - Львів;
  • №291/292 Київ - Львів;
  • №741/742 Київ - Львів;
  • №777/778 Київ - Львів;
  • №197/198 Київ - Ковель;
  • №168/167 Одеса - Львів.

Зручні стиковки до Карпат

Окремо в УЗ звертають увагу на поїзд №291 Київ - Львів, який має 35-хвилинну стиковку з поїздом №157/158 Львів - Чоп. Цей маршрут проходить через Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Також зручну пересадку до Карпат має поїзд №289 Київ - Львів із прибуттям о 07:40, після чого о 10:51 можна продовжити подорож дизель-поїздом Львів - Ворохта через Яремче та Буковель.

На святковий період призначено й додаткові рейси швидкісних поїздів:

  • №755/756 Київ - Луцьк;
  • №720/719 Київ - Харків.

Причіпні вагони із Придніпров’я

Крім того, з Придніпров’я у західному напрямку курсуватимуть додаткові причіпні вагони сполученням Дніпро - Львів до поїзда №032/031 Запоріжжя - Перемишль.

В "Укрзалізниці" також нагадують: якщо квитків у потрібному напрямку немає, пасажири можуть скористатися функцією автовикупу квитків у застосунку УЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" призначила додаткові вагони на напрямок до Кишинева з Києва та Одеси через ускладнення перетину кордону з Молдовою іншими видами транспорту. Квитки на ці рейси надійшли у продаж з 20 грудня.

Також ми розповідали, коли у різдвяно-новорічний період найшвидше перетинати кордон, які дні та пункти пропуску є найбільш завантаженими, а також які поради дають прикордонники, щоб уникнути черг і зекономити час під час поїздки за кордон.

