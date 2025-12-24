RU

Общество Образование Деньги Изменения

УЗ запускает дополнительные шаттлы Kyiv City Express: когда и с каким графиком будут курсировать

Фото: "Укрзализныця" запустила дополнительные шаттлы Kyiv City Express в декабре (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Веремеева

"Укрзализныця" запускает тестовые шаттлы Kyiv City Express между станциями Дарница - Выдубичи и в обратном направлении. Эксперимент продлится с 24 по 26 декабря и с 29 по 31 декабря в утренние и вечерние часы пик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Зачем запускают шаттлы

Дополнительные рейсы будут курсировать вместе с другими поездами Киевской кольцевой электрички и позволят сократить интервалы движения до 15 минут в пиковые часы.

В УЗ объясняют, что это должно сделать поездки между левым и правым берегами столицы быстрее и удобнее, особенно в периоды повышенного спроса, когда пассажиропоток на Kyiv City Express возрастает в среднем втрое.

Расписание шаттлов

Дарница - Выдубичи:

  • 6:31 - 6:41;
  • 7:31 - 7:41;
  • 8:31 - 8:41;
  • 9:31 - 9:41;
  • 16:16 - 16:26;
  • 17:31 - 17:41;
  • 18:31 - 18:41.

Выдубичи - Дарница:

  • 7:02 - 7:12;
  • 8:02 - 8:12;
  • 9:02 - 9:12;
  • 15:52 - 16:02;
  • 17:02 - 17:12;
  • 18:05 - 18:15;
  • 19:02 - 19:12.

На станции Выдубичи посадка и высадка пассажиров из этих рейсов будет осуществляться с третьего пути.

Как найти шаттлы в расписании

Чтобы избежать путаницы, на официальном сайте Kyiv City Express эти рейсы обозначены буквой "Д" - как дополнительные.

В "Укрзализныце" также напомнили, что билеты на пригородные поезда и City Express можно приобрести через приложение УЗ. Их можно покупать заранее и сохранять в смартфоне - по аналогии с поездами дальнего следования.

Напомним, что с 14 декабря Kyiv City Express возобновил движение полным кольцом и работает по обновленному расписанию. Изменения должны улучшить пересадки с пригородными и поездами дальнего сообщения, а все электрички курсируют обновленным подвижным составом.

РБК-Украина ранее также писало, что "Укрзализныця" на период рождественских и новогодних праздников запускает 16 дополнительных поездов, добавляет прицепные вагоны и увеличивает частоту отдельных рейсов, в частности на карпатских направлениях, чтобы обеспечить пассажирам больше мест и удобные путешествия в праздничный период.

