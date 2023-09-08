УЗ запускає додаткові поїзди на два напрямки

"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на напрямки Київ - Львів та Київ - Харків. Квитки вже доступні для придбання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниця".

№191/192 Київ - Львів

16 й 17 вересня потяг виїжджатиме з Києва о 07:05 й прибуватиме до Львова о 17:03. Зворотно він відправлятиметься зі Львова у ті ж дати о 13:15 й прибуватиме до столиці о 22:05.

Інтерсіті+ №720/719 Київ - Харків

Потяг відправлятиметься з Києва 10 вересня о 23:53 й прибуватиме до Харкова о 05:04. З Харкова він відправлятиметься також 10 вересня о 23:33 й прибуватиме до столиці вже о 04:56.

"Квитки на обидва рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів", - додає пресслужба.