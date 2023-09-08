УЗ запускает дополнительные поезда на два направления

№191/192 Киев - Львов

16 и 17 сентября поезд будет выезжать из Киева в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно он будет отправляться из Львова в те же даты в 13:15 и прибывать в столицу в 22:05.

Интерсити+ №720/719 Киев - Харьков

Поезд будет отправляться из Киева 10 сентября в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04. Из Харькова он будет отправляться также 10 сентября в 23:33 и прибывать в столицу уже в 04:56.

"Билеты на оба рейса уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет пресс-служба.