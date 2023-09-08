УЗ запускает дополнительные поезда на два направления
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на направления Киев - Львов и Киев - Харьков. Билеты уже доступны для приобретения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".
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16 и 17 сентября поезд будет выезжать из Киева в 07:05 и прибывать во Львов в 17:03. Обратно он будет отправляться из Львова в те же даты в 13:15 и прибывать в столицу в 22:05.
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Поезд будет отправляться из Киева 10 сентября в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04. Из Харькова он будет отправляться также 10 сентября в 23:33 и прибывать в столицу уже в 04:56.
"Билеты на оба рейса уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы из Киева в Харьков на 7-9 сентября. В частности, назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.
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