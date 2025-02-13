УЗ запрошує українців у ретротур найдовшою вузькоколійкою Європи: де знайти квитки

Де можна купити квитки та скільки вони коштують

В "Укрзалізниці" розповіли, що 20-й ювілейний ретротур Гайворонською вузькоколійкою відбудеться 22 лютого 2025 року. Так наголосили також, що "все буде "най":

найдовша вузькоколійка в Європі;

найдавніший діючий паровоз в Україні - модель 159 №4-95 (1938 р.);

найколоритніші вагони середини ХХ ст.;

найсмачніший обід та смаколики;

найкращі зимові подільські краєвиди.

Зазначається, що квитки на ретропоїзд вже доступні:

у мобільному застосунку "Укрзалізниці";

на сайті booking.uz.gov.ua;

у чат-ботах "Укрзалізниці";

у касах вокзалів.

Для того, щоб знайти квитки на ретротур, необхідно шукати поїзди сполученням:

№963 "Гайворон - Бершадь";

№964 "Бершадь - Гайворон".

Вартість квитка на ретропоїзд в одному напрямку становить:

130 грн - для дорослого;

98 грн - для дітей до 14 років.

В УЗ повідомили також, що для зручного доїзду та повернення призначають безпересадкові причіпні вагони:

"Київ - Гайворон" (відправлення з Києва - ввечері 21 лютого, з Гайворона назад - ввечері 22 лютого);

"Львів - Гайворон" (відправлення зі Львова - ввечері 21 лютого, з Гайворона назад - ввечері 22 лютого).

"Квитки на трансфер вже у продажу на офіційних веб-ресурсах "Укрзалізниці", - додали у компанії.

Для замовлення екскурсій до краєзнавчого музею та міста громадянам пропонують звертатись за телефоном: 067-696-51-07.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Варто зазначити, що Гайворонська вузькоколійка - це залізниця з колією завширшки 750 міліметрів, яка була збудована у 1887 році.

Зараз 130-кілометровий відрізок шляху - найдовша вузькоколійка в Європі.

Її маршрут проходить через Вінницьку та Кіровоградську області: від Рудниці - через міста Бершадь і Гайворон - до Голованівська.

Колись у Гайвороні працював єдиний на весь СРСР тепловозоремонтний завод для вузькоколійних локомотивів, тож туди привозили тепловози на ремонт з різних куточків Радянського Союзу.

Сама ж вузькоколійка була раніше цілою системою залізничних шляхів і поєднувала п'ять областей (протяжність колій сягала 1500 км).