УЗ приглашает украинцев в ретротур по самой длинной узкоколейке Европы: где найти билеты

Где можно купить билеты и сколько они стоят

В "Укрзализныце" рассказали, что 20-й юбилейный ретротур по Гайворонской узкоколейке состоится 22 февраля 2025 года. Так отметили также, что "все будет "самое":

самая длинная узкоколейка в Европе;

самый давний действующий паровоз в Украине - модель 159 №4-95 (1938 г.);

самые колоритные вагоны середины ХХ в;

самый вкусный обед и вкусности;

лучшие зимние подольские пейзажи.

Отмечается, что билеты на ретропоезд уже доступны:

в мобильном приложении "Укрзализныци";

на сайте booking.uz.gov.ua;

в чат-ботах "Укрзализныци";

в кассах вокзалов.

Для того чтобы найти билеты на ретротур, необходимо искать поезда сообщением:

№963 "Гайворон - Бершадь";

№964 "Бершадь - Гайворон".

Стоимость билета на ретропоезд в одном направлении составляет:

130 грн - для взрослого;

98 грн - для детей до 14 лет.

В УЗ сообщили также, что для удобного проезда и возвращения назначают беспересадочные прицепные вагоны:

"Киев - Гайворон" (отправление из Киева - вечером 21 февраля, из Гайворона обратно - вечером 22 февраля);

"Львов - Гайворон" (отправление из Львова - вечером 21 февраля, из Гайворона обратно - вечером 22 февраля).

"Билеты на трансфер уже в продаже на официальных веб-ресурсах "Укрзализныци", - добавили в компании.

Для заказа экскурсий в краеведческий музей и город гражданам предлагают обращаться по телефону: 067-696-51-07.

Пост УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Стоит отметить, что Гайворонская узкоколейка - это железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров, которая была построена в 1887 году.

Сейчас 130-километровый отрезок пути - самая длинная узкоколейка в Европе.

Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы - через города Бершадь и Гайворон - до Голованевска.

Когда-то в Гайвороне работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов, поэтому туда привозили тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза.

Сама же узкоколейка была раньше целой системой железнодорожных путей и объединяла пять областей (протяженность путей достигала 1500 км).