УЗ приглашает украинцев в ретротур по самой длинной узкоколейке Европы: где найти билеты

Национальный перевозчик "Укрзализныця" приглашает любителей активного отдыха на 20-й юбилейный ретротур по Гайворонской узкоколейке. Событие состоится уже скоро - в субботу, 22 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что 20-й юбилейный ретротур по Гайворонской узкоколейке состоится 22 февраля 2025 года. Так отметили также, что "все будет "самое":
Отмечается, что билеты на ретропоезд уже доступны:
Для того чтобы найти билеты на ретротур, необходимо искать поезда сообщением:
Стоимость билета на ретропоезд в одном направлении составляет:
В УЗ сообщили также, что для удобного проезда и возвращения назначают беспересадочные прицепные вагоны:
"Билеты на трансфер уже в продаже на официальных веб-ресурсах "Укрзализныци", - добавили в компании.
Для заказа экскурсий в краеведческий музей и город гражданам предлагают обращаться по телефону: 067-696-51-07.
Стоит отметить, что Гайворонская узкоколейка - это железная дорога с колеей шириной 750 миллиметров, которая была построена в 1887 году.
Сейчас 130-километровый отрезок пути - самая длинная узкоколейка в Европе.
Ее маршрут проходит через Винницкую и Кировоградскую области: от Рудницы - через города Бершадь и Гайворон - до Голованевска.
Когда-то в Гайвороне работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов, поэтому туда привозили тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза.
Сама же узкоколейка была раньше целой системой железнодорожных путей и объединяла пять областей (протяженность путей достигала 1500 км).
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