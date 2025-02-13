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Не лише для військових. Як українці можуть проїхатись романтичним експресом від УЗ

Четвер 13 лютого 2025 10:32
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Не лише для військових. Як українці можуть проїхатись романтичним експресом від УЗ "Потяг до тебе" - романтичні експреси для українців у Києві та Львові (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск у продаж залишку квитків (які до цього продавали лише військовим) на романтичний експрес "Потяг до тебе". Подорожі "під справжнім паровозом" відбудуться у Києві та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як курсуватимуть романтичні експреси та де купити квитки

У компанії повідомили, що квитки на "Потяг до тебе"-2025 у Києві та Львові, не придбані захисниками України, доступні відтепер для всіх бажаючих.

Українцям нагадали також про графік руху романтичних експресів.

14 лютого 2025 року "Потяг до тебе" відправлятиметься:

  • у Києві - о 19:20;
  • у Львові - о 18:56.

15 та 16 лютого 2025 року відправлення цих експресів заплановане:

  • у Києві - на 15:15 та 19:20;
  • у Львові - на 16:11 та 18:56.

Знайти "Потяг до тебе" у застосунку "Укрзалізниці" можна за запитами:

  • для Києва: "Київ-Пасажирський" - "Київ-Романтичний";
  • для Львова: "Львів" - "Львів-Романтичний".

"Із нетерпінням чекатимемо всіх закоханих, щоб провести разом цей чудовий час у романтичній подорожі під справжнім паровозом", - підсумували в "Укрзалізниці".

Не лише для військових. Як українці можуть проїхатись романтичним експресом від УЗНе лише для військових. Як українці можуть проїхатись романтичним експресом від УЗДопис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, про запуск ексклюзивних романтичних експресів для військових - до Дня закоханих - "Укрзалізниця" розповіла 7 лютого. Тоді українцям пояснили, що продаж квитків здійснюватиметься виключно через застосунок "Армія+" - в рамках програми підтримки військовослужбовців "Плюси".

Повідомлялося також, що за умови, якщо не всі квитки на "Потяг до тебе" будуть придбані захисниками, залишок надійде у вільний продаж у застосунку "Укрзалізниці" (за добу до відправки кожного рейсу).

Мандрівки - як у Києві, так і у Львові - триватимуть трохи більше 2 годин. Починатись і завершуватись вони будуть на Центральному вокзалі міста.

На пасажирів цих експресів очікує романтична подорож справжнім паровозом (у новенькому вагоні, в купе на двох, під романтичну музику та з тематичною грою для двох).

В УЗ обіцяли також безкоштовний сюрприз: романтичне чаювання від Gemini, OneLove & CheeseCake Family у Києві та від "Львівських круасанів" у Львові.

Крім того, "Укрзалізниця" запланувала приємні подарунки для тих пасажирів, які вирушать у романтичну подорож саме 14 лютого.

Квитки на "Потяг до тебе" можуть мати різну вартість - залежно від дня тижня.

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