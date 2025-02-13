Не лише для військових. Як українці можуть проїхатись романтичним експресом від УЗ

"Потяг до тебе" - романтичні експреси для українців у Києві та Львові (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Національний перевізник "Укрзалізниця" повідомив про запуск у продаж залишку квитків (які до цього продавали лише військовим) на романтичний експрес "Потяг до тебе". Подорожі "під справжнім паровозом" відбудуться у Києві та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Як курсуватимуть романтичні експреси та де купити квитки У компанії повідомили, що квитки на "Потяг до тебе"-2025 у Києві та Львові, не придбані захисниками України, доступні відтепер для всіх бажаючих. Українцям нагадали також про графік руху романтичних експресів. 14 лютого 2025 року "Потяг до тебе" відправлятиметься: у Києві - о 19:20;

у Львові - о 18:56. 15 та 16 лютого 2025 року відправлення цих експресів заплановане: у Києві - на 15:15 та 19:20;

у Львові - на 16:11 та 18:56. Знайти "Потяг до тебе" у застосунку "Укрзалізниці" можна за запитами: для Києва: "Київ-Пасажирський" - "Київ-Романтичний";

для Львова: "Львів" - "Львів-Романтичний". "Із нетерпінням чекатимемо всіх закоханих, щоб провести разом цей чудовий час у романтичній подорожі під справжнім паровозом", - підсумували в "Укрзалізниці". Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)