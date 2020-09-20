УЗ возобновляет посадку пассажиров в городах, которые были в "красной зоне"

В понедельник, 21 сентября, "Укрзализныця" возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина. На станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Продажа билетов будет возобновлена на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань. Билеты можно приобрести на поезда:

№1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;

№8/7 Черновцы - Киев;

№12/11 Одесса - Львов;

№15/16 Харьков - Рахов;

№21/22 Харьков - Трускавец;

№41/42 Днепр - Трускавец;

№43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№49/50 Киев - Трускавец;

№81/82 Киев - Ужгород;

№86/85 Львов - Новоалексеевка;

№98/97 Ковель - Киев;

№108/107 Одесса - Ужгород;

№110/109 Львов - Херсон;

№118/117 Черновцы - Киев;

№136/135 Одесса - Черновцы;

№145/146 Киев - Измаил;

№217/218 Киев - Рахов;

№702/701 Львов - Черновцы;

№715/716 Киев - Львов;

№743/744 Киев - Львов;

№749/750 Киев - Ивано-Франковск

Напомним, на этой неделе Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине, после чего в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запретила посадку пассажиров на 6 станциях, которые попали в "красную зону" карантина.