УЗ возобновляет посадку пассажиров в городах, которые были в "красной зоне"

В понедельник, 21 сентября, "Укрзализныця" возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина. На станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Продажа билетов будет возобновлена на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань. Билеты можно приобрести на поезда:
Напомним, на этой неделе Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине, после чего в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра.
Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запретила посадку пассажиров на 6 станциях, которые попали в "красную зону" карантина.