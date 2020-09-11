УЗ закрыла продажу билетов на 6 станциях "красной зоны"

"Укрзализныця" закрыла продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной зоне" карантина. Продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
На этих станция будет производиться только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:
В "Укрзализныце" отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет проводится в полном объеме.
Напомним, вчера Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине по уровню распространения коронавируса. РБК-Украина писало, какие города попали в "красную зону" карантина.