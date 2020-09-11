УЗ закрыла продажу билетов на 6 станциях "красной зоны"

Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

"Укрзализныця" закрыла продажу билетов из шести станций, которые оказались в "красной зоне" карантина. Продажу закрыли на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Славута-1.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

На этих станция будет производиться только высадка пассажиров. Без посадки пассажиров через эти станции будут следовать следующие поезда:

№81/82 Киев - Ужгород;

Киев - Ужгород; №136/135 Снятын - Одесса - Черновцы;

Снятын - Одесса - Черновцы; №122/121 Николаев - Ровно;

Николаев - Ровно; №88/87 Ковель - Новоалексеевка;

Ковель - Новоалексеевка; №108/107 Одесса - Ужгород;

Одесса - Ужгород; №110/109 Львов - Херсон;

Львов - Херсон; №786/785 Киев - Шостка;

Киев - Шостка; №774/773 Киев - Шостка;

Киев - Шостка; №45/46 Ужгород - Лисичанск;

Ужгород - Лисичанск; №98/97 Ковель - Киев;

Ковель - Киев; №43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

Галич - Киев - Ивано-Франковск; №601/602 Львов - Тячев;

Львов - Тячев; №117/118 Киев - Черновцы.

В "Укрзализныце" отметили, что в случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее часа после отправления со станции возврат средств за билет проводится в полном объеме.

Напомним, вчера Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине по уровню распространения коронавируса. РБК-Украина писало, какие города попали в "красную зону" карантина.