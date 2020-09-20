УЗ відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній зоні"

У понеділок, 21 вересня, "Укрзалізниця" відновить продаж квитків у ряді міст та районів, які були у "червоній зоні" карантину. На станціях знову здійснюватиметься посадка пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Продаж квитків буде відновлено на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань. Квитки можна придбати на поїзди:
Нагадаємо, цього тижня Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні, після чого у "червоній зоні" не лишилося жодного обласного центру.
Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" заборонила посадку пасажирів на 6 станціях, які потрапили до "червоної зони" карантину.