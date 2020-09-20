УЗ відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній зоні"

У понеділок, 21 вересня, "Укрзалізниця" відновить продаж квитків у ряді міст та районів, які були у "червоній зоні" карантину. На станціях знову здійснюватиметься посадка пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Продаж квитків буде відновлено на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань. Квитки можна придбати на поїзди:

№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка;

№8/7 Чернівці - Київ;

№12/11 Одеса - Львів;

№15/16 Харків - Рахів;

№21/22 Харків - Трускавець;

№41/42 Дніпро - Трускавець;

№43/44 Івано-Франківськ - Київ;

№45/46 Ужгород - Лисичанськ;

№49/50 Київ - Трускавець;

№81/82 Київ - Ужгород;

№86/85 Львів - Новоолексіївка;

№98/97 Ковель - Київ;

№108/107 Одеса - Ужгород;

№110/109 Львів - Херсон;

№118/117 Чернівці - Київ;

№136/135 Одеса - Чернівці;

№145/146 Київ - Ізмаїл;

№217/218 Київ - Рахів;

№702/701 Львів - Чернівці;

№715/716 Київ - Львів;

№743/744 Київ - Львів;

№749/750 Київ - Івано-Франківськ.

Нагадаємо, цього тижня Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні, після чого у "червоній зоні" не лишилося жодного обласного центру.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" заборонила посадку пасажирів на 6 станціях, які потрапили до "червоної зони" карантину.