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В Украине обновили зоны карантина: что изменилось

Киев, Пятница 18 сентября 2020 17:24
В Украине обновили зоны карантина: что изменилось
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственная и региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение относительно разделения Украины на новые зоны карантина. Новое карантинное зонирование вступит в силу 21 сентября.

Соответствующее решение комиссия приняла 18 сентября.

В "красную зону" попали:

  • город Чоп Закарпатской области;
  • Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
  • город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;
  • город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
  • город Канев Черкасской области;
  • Герцеивський и Кельменецкий районы Черновицкой области;
  • город Нежине и Носовский район Черниговской области.

Среди областных центров в "оранжевой зоне" оказались - Винница, Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы. В "желтой зоне" - Луцк, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Ровно, Черкассы, Чернигов.

Отметим, что согласно новому зонированию, решение о "красной" зоне, а также по усилению карантина принимается совместно государственной и региональной комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Совместное решение будет приниматься в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение 5 дней подряд, превышения среднего уровня заболеваемости случаев на 100 тысяч населения за 14 дней больше, чем в 5 раз.

"Красная" зона

Запрещено: работу общественного транспорта; посещать учреждения образования; работу ТРЦ, кафе и ресторанов;.

"Оранжевая" зона

Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. г).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

"Желтая" зона

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех, что оказывают услуги).

"Зеленая" зона

Среди запретов остается: в общественных зданиях обязательное ношение масок или респираторов; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть наполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, 17 сентября в Украине выявили самый большой суточный прирост заболеваемости коронавирусом - 3584 заражения.

Отметим, что регионы подключили к принятию решения относительно "красных" зон.

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