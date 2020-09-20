УЗ возобновляет посадку пассажиров в городах, которые были в "красной зоне"
Украина, Воскресенье 20 сентября 2020 22:11
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Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
В понедельник, 21 сентября, "Укрзализныця" возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина. На станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Продажа билетов будет возобновлена на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань. Билеты можно приобрести на поезда:
- №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;
- №8/7 Черновцы - Киев;
- №12/11 Одесса - Львов;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №21/22 Харьков - Трускавец;
- №41/42 Днепр - Трускавец;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №118/117 Черновцы - Киев;
- №136/135 Одесса - Черновцы;
- №145/146 Киев - Измаил;
- №217/218 Киев - Рахов;
- №702/701 Львов - Черновцы;
- №715/716 Киев - Львов;
- №743/744 Киев - Львов;
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск
Напомним, на этой неделе Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине, после чего в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра.
Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запретила посадку пассажиров на 6 станциях, которые попали в "красную зону" карантина.