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УЗ возобновляет посадку пассажиров в городах, которые были в "красной зоне"

Украина, Воскресенье 20 сентября 2020 22:11
УЗ возобновляет посадку пассажиров в городах, которые были в "красной зоне"
Фото: поезд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Левицкий

В понедельник, 21 сентября, "Укрзализныця" возобновит продажу билетов в ряде городов и районов, которые были в "красной зоне" карантина. На станциях снова будет осуществляться посадка пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Продажа билетов будет возобновлена на станциях Коломыя, Ивано-Франковск, Измаил, Дубно, Тернополь, Черновцы, Новоселица и Клевань. Билеты можно приобрести на поезда:

  • №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка;
  • №8/7 Черновцы - Киев;
  • №12/11 Одесса - Львов;
  • №15/16 Харьков - Рахов;
  • №21/22 Харьков - Трускавец;
  • №41/42 Днепр - Трускавец;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанск;
  • №49/50 Киев - Трускавец;
  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №86/85 Львов - Новоалексеевка;
  • №98/97 Ковель - Киев;
  • №108/107 Одесса - Ужгород;
  • №110/109 Львов - Херсон;
  • №118/117 Черновцы - Киев;
  • №136/135 Одесса - Черновцы;
  • №145/146 Киев - Измаил;
  • №217/218 Киев - Рахов;
  • №702/701 Львов - Черновцы;
  • №715/716 Киев - Львов;
  • №743/744 Киев - Львов;
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск

Напомним, на этой неделе Госкомиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны в Украине, после чего в "красной зоне" не осталось ни одного областного центра.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запретила посадку пассажиров на 6 станциях, которые попали в "красную зону" карантина.

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