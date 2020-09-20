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УЗ відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній зоні"

Україна, Неділя 20 вересня 2020 22:11
УЗ відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній зоні"
Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

У понеділок, 21 вересня, "Укрзалізниця" відновить продаж квитків у ряді міст та районів, які були у "червоній зоні" карантину. На станціях знову здійснюватиметься посадка пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Продаж квитків буде відновлено на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань. Квитки можна придбати на поїзди:

  • №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка;
  • №8/7 Чернівці - Київ;
  • №12/11 Одеса - Львів;
  • №15/16 Харків - Рахів;
  • №21/22 Харків - Трускавець;
  • №41/42 Дніпро - Трускавець;
  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • №49/50 Київ - Трускавець;
  • №81/82 Київ - Ужгород;
  • №86/85 Львів - Новоолексіївка;
  • №98/97 Ковель - Київ;
  • №108/107 Одеса - Ужгород;
  • №110/109 Львів - Херсон;
  • №118/117 Чернівці - Київ;
  • №136/135 Одеса - Чернівці;
  • №145/146 Київ - Ізмаїл;
  • №217/218 Київ - Рахів;
  • №702/701 Львів - Чернівці;
  • №715/716 Київ - Львів;
  • №743/744 Київ - Львів;
  • №749/750 Київ - Івано-Франківськ.

Нагадаємо, цього тижня Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні, після чого у "червоній зоні" не лишилося жодного обласного центру.

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" заборонила посадку пасажирів на 6 станціях, які потрапили до "червоної зони" карантину.

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