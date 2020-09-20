УЗ відновлює посадку пасажирів у містах, які були у "червоній зоні"
Україна, Неділя 20 вересня 2020 22:11
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Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
У понеділок, 21 вересня, "Укрзалізниця" відновить продаж квитків у ряді міст та районів, які були у "червоній зоні" карантину. На станціях знову здійснюватиметься посадка пасажирів.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
Продаж квитків буде відновлено на станціях Коломия, Івано-Франківськ, Ізмаїл, Дубно, Тернопіль, Чернівці, Новоселиця та Клевань. Квитки можна придбати на поїзди:
- №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка;
- №8/7 Чернівці - Київ;
- №12/11 Одеса - Львів;
- №15/16 Харків - Рахів;
- №21/22 Харків - Трускавець;
- №41/42 Дніпро - Трускавець;
- №43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- №45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- №49/50 Київ - Трускавець;
- №81/82 Київ - Ужгород;
- №86/85 Львів - Новоолексіївка;
- №98/97 Ковель - Київ;
- №108/107 Одеса - Ужгород;
- №110/109 Львів - Херсон;
- №118/117 Чернівці - Київ;
- №136/135 Одеса - Чернівці;
- №145/146 Київ - Ізмаїл;
- №217/218 Київ - Рахів;
- №702/701 Львів - Чернівці;
- №715/716 Київ - Львів;
- №743/744 Київ - Львів;
- №749/750 Київ - Івано-Франківськ.
Нагадаємо, цього тижня Держкомісія ТЕБ та НС оновила карантинні зони в Україні, після чого у "червоній зоні" не лишилося жодного обласного центру.
Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" заборонила посадку пасажирів на 6 станціях, які потрапили до "червоної зони" карантину.