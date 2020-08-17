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УЗ возобновляет курсирование еще одного поезда на западе Украины

Понедельник 17 августа 2020 13:31
УЗ возобновляет курсирование еще одного поезда на западе Украины
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Для посадки в поезд пассажиры обязаны быть в защитных масках, а также пройти температурный скрининг

"Укрзализныця" с 22 августа возобновляет курсирование поезда №601/602 Львов-Солотвино. Билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, из Львова до Солотвино поезд отправится с 22 августа и будет курсировать по четным числам. В обратном направлении, из Солотвино, движение будет возобновлено с 23 августа - по нечетным числам.

Также в "Укрзализныце" отмечают, что поезд будет делать остановки, в частности на станциях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегово, Хуст, Тячев и другие.

Кроме того, для посадки в поезд пассажиры обязаны быть в защитных масках, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним, ранее в ведомстве сообщили о возобновлении курсирования поезда Киев-Запорожье.

Кроме того, с 13 августа "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы.

Также от сегодня "Укрзалізниця" отменяет посадку пассажиров со станций Самбор, Дубно и Клевань.

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