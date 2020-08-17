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УЗ відновлює курсування ще одного потяга на заході України

Понеділок 17 серпня 2020 13:31
УЗ відновлює курсування ще одного потяга на заході України
Фото: потяг (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг

"Укрзалізниця" з 22 серпня відновлює курсування потягу №601/602 Львів-Солотвино. Квитки можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, зі Львова до Солотвино потяг вирушить із 22 серпня і курсуватиме по парних числах. У зворотному напрямку, із Солотвино, рух буде відновлено з 23 серпня - по непарних числах.

Також в "Укрзалізниці" зазначають, що поїзд робитиме зупинки, зокрема на станціях: Сянки, Ужгород, Чоп, Берегове, Хуст, Тячів та інші.

Крім того, для посадки в поїзд пасажири зобов'язані бути захисних масках, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо, раніше у відомстві повідомили про відновлення курсування потягу Київ-Запоріжжя.

Крім того, з 13 серпня "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці.

Також від сьогодні "Укрзалізниця" скасовує посадку пасажирів зі станцій Самбір, Дубно та Клевань.

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