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УЗ возобновит курсирование поезда Киев-Запорожье

Пятница 14 августа 2020 10:51
УЗ возобновит курсирование поезда Киев-Запорожье
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Для посадки в поезд пассажиры обязаны быть в защитных масках, а также пройти температурный скрининг

"Укрзализныця" с 19 августа возобновит курсирование поезда №71/72 Киев-Запорожье. Билеты можно будет приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, поезд отправится из Запорожья 19 августа, а из Киева - 20 августа. Он будет курсировать через день.

В "Укрзализныце" отмечают, что для посадки в поезд пассажиры обязаны быть в защитных масках, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам.

Напомним, с 13 августа "Укрзализныця" возобновила курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы.

Кроме того, было восстановлено движение еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.

Также УЗ возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе, после того, как города исключили из "красной зоны" карантина.

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