УЗ отменила посадку пассажиров в трех городах "красной зоны"

На станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться лишь высадка пассажиров
С понедельника, 17 августа, "Укрзализныця" отменяет посадку пассажиров со станций Самбор, Дубно и Клевань. Также будет закрыта продажа билетов на поезда с этих городов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на трех железнодорожных станциях осуществляться только высадка пассажиров без посадки", - говорится в сообщении.
На станциях Самбор, Дубно и Клевань можно будет осуществляться высадка пассажиров.
При этом отмечается, что продажа билетов не будет осуществляться на следующие поезда:
"Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - говорится в сообщении.
Напомним, Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Отметим, что ограничения будут действовать как минимум 14 дней.