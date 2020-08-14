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УЗ отменила посадку пассажиров в трех городах "красной зоны"

Киев, Пятница 14 августа 2020 17:37
УЗ отменила посадку пассажиров в трех городах "красной зоны"
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На станциях Самбор, Дубно и Клевань будет осуществляться лишь высадка пассажиров

С понедельника, 17 августа, "Укрзализныця" отменяет посадку пассажиров со станций Самбор, Дубно и Клевань. Также будет закрыта продажа билетов на поезда с этих городов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на трех железнодорожных станциях осуществляться только высадка пассажиров без посадки", - говорится в сообщении.

На станциях Самбор, Дубно и Клевань можно будет осуществляться высадка пассажиров.

При этом отмечается, что продажа билетов не будет осуществляться на следующие поезда:

  • №98 / 97Ковель - Киев,
  • №49 / 50 Киев - Трускавец,
  • №45 / 46 Ужгород - Лисичанськ,
  • №231 / 232 Ивано-Франковск - Геническ,
  • №217 / 218 Киев - Рахов,
  • №743 / 744 Киев - Львов.

"Пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости", - говорится в сообщении.

Напомним, Украину поделили на новые зоны карантина, решение приняла Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что ограничения будут действовать как минимум 14 дней.

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