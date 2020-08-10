УЗ возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы

Фото: поезд (РБК-Украина)

Билеты появятся в продаже в ближайшее время

"Укрзализныця" с 13 августа возобновляет курсирование поездов в Ивано-Франковск и Черновцы. УЗ назначила два дополнительных поезда дальнего следования.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, поезд №43 / 44 Ивано-Франковск - Киев отправится из Ивано-Франковска 15 августа и будет курсировать через день по нечетным датам. В свою очередь, из столицы будет курсировать через день, начиная с 16 августа, по четным датам.

Поезд №118 / 117 Черновцы - Киев возобновит железнодорожное сообщение из Черновцов 13 августа и будет курсировать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Из Киева поезд отправится 14 августа и будет курсировать по понедельникам, средам и пятницам.

В УЗ отметили, что билеты появятся в продаже в ближайшее время.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе, после того, как города исключили из "красной зоны" карантина.

Кроме того, УЗ возобновила движение еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог.