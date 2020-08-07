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В Украине возобновляют движение еще 14 пригородных поездов: список

Харьков, Пятница 07 августа 2020 15:41
В Украине возобновляют движение еще 14 пригородных поездов: список
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Часть поездов уже возобновила свое движение с 7 августа

"Укрзализныця" восстанавливает движение еще 14 пригородных поездов по территории обслуживания Южной, Одесской и Донецкой железных дорог. Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

На Южной железной дороге восстанавливают курсирование такие поезда:

№6677 Харьков-Пассажирский - Зачепиловка;
№6678 Зачепиловка - Харьков-Пассажирский.

На Одесской железной дороге с 7 августа восстановят движение:

№6632 Гайворон - Винница (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям)
№6631 Винница - Гайворон (по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям).

С 10 августа восстанавливают движение такие поезда:

№6704 Херсон - Снигиревка;
№6703 Снигиревка - Херсон.

На Донецкой железной дороге с 10 августа восстанавливают движение:

№6502 Попасная - Северск;
№6501 Северск - Попасная;
№6504 Попасная - Северск;
№6503 Северск - Попасная;
№6955 Волноваха - Камыш-Заря;
№6956 Камыш-Заря - Волноваха;
№6957 Волноваха - Камыш-Заря;
№6958 Камыш-Заря - Волноваха.

Напомним, УЗ подготовила комплексную программу повышения безопасности в поездах и искоренения криминогенных проявлений и противоправных действий.

Отметим, советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко назвал условия, при каких полиция может патрулировать поезда в Украине.

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