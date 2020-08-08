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"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе

Луцк, Тернополь, Суббота 08 августа 2020 15:29
"Укрзализныця" возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе
Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Накануне Луцк и Тернополь попал в "зеленую" зону карантина

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов остановку поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе. С 10 августа также будет восстановлена остановка всех пригородных поездов в этих городах.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Как отметили в "Укрзализныце", такое решение связано с ослаблением карантинных ограничений в связи с тем, что Луцк и Тернополь были определены в "зеленую" зону карантина.

В частности, с 8 августа возобновили остановку на станциях такие поезда:

  • №41/42 сообщением Днепр-Трускавец;
  • №98/97 Ковель-Киев;
  • №88/87 Ковель-Новоалексеевка;
  • №12/11 Одесса-Львов;
  • №81/82 Киев-Ужгород;
  • № 49/50 Киев-Трускавец;
  • №136/135 Черновцы-Одесса;
  • №108/107 Одесса-Ужгород;
  • №110/109 Львов-Херсон;
  • №86/85 Львов-Новоалексеевка;
  • №715/716 Киев-Львов.

"С 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь", - добавили в УЗ.

Напомним, в понедельник, 3 августа, "Укрзализныця" закрыла продажу билетов на поезда в Луцк и Тернополь, так как эти города попали в "красную" зону карантина.

В пятницу, 7 августа, Тернополь и Луцк исключили из "красной" зоны карантина.

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